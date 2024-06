F1 | Sauber, Bottas escluso in Q1: “Non ci arrendiamo”

Spielberg – Non c’è fine alle difficoltà per la Sauber. Nella Sprint Race Valtteri Bottas e Zhou Guanyu mantengono la posizione di partenza, tagliando il traguardo in diciottesima e ventesima posizione. La sessione viene quindi sfruttata come un test per la gara, in cui però i due scatteranno nuovamente dal fondo. In qualifica infatti restano esclusi già nel Q1, conquistando rispettivamente la diciassettesima e diciannovesima posizione.

Bottas: “Speriamo che i dati raccolti siano utili”

“Non è stato un sabato facile per noi. Sapevamo che sarebbe stato difficile raggiungere la zona punti data la nostra posizione di partenza nella Sprint, per cui l’abbiamo sfruttata come test per la gara. A causa delle temperature estreme, abbiamo sofferto con le gomme, e questo non ci ha aiutato. Ci mancava anche il passo, ma siamo riusciti a provare diverse configurazioni, speriamo che i dati raccolti siano utili. Anche la qualifica è stata difficile; siamo riusciti comunque a migliorare leggermente il bilanciamento della vettura durante il giro, ma non abbiamo velocità su questa pista. Abbiamo fatto progressi, sembrava potessimo far meglio, ma non ce l’abbiamo fatta. E’ andata così, ma c’è ancora domani, non ci arrendiamo. Faremo del nostro meglio per sfruttare ogni opportunità in gara”.

Zhou: “Dobbiamo restare concentrati”

“Oggi è stato complicato è deludente. La Sprint Race non è andata come speravo, ho faticato col passo. Nonostante le modifiche apportate durante le sessioni, abbiamo continuato a faticare in qualifica. Credo che questa pista si adatti poco a noi, così come Barcellona, e sfortunatamente siamo usciti in Q1. E’ fondamentale restare concentrati e migliorare la vettura e l’intero pacchetto. Le modifiche fatte rendono la vettura più prevedibile, ciò aiuta durante la gara. Non sarà facile ma faremo del nostro meglio. Speriamo di poter lottare per posizioni più alte domani”.