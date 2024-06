F1 | Haas, Hulkenberg si conferma in Q3 al Red Bull Ring

F1 Haas GP Austria – 9° e 12° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il tedesco, ancora una volta protagonista al sabato, è riuscito a guadagnarsi nuovamente la Q3, chiudendo questa seconda giornata di attività al Red Bull Ring con un piazzamento che fa ben sperare in vista della gara. Bene anche il danese, veloce e pronto a giocarsi la top dieci nelle 71 tornate che scatteranno domani alle 14.00.

Hulkenberg porta la Haas in Q3 al Red Bull Ring

“In Q1 ci sono stati dei distacchi molto contenuti, come in Q2, ma alla fine siamo riusciti a posizionarci all’interno della top dieci. In vista della gara di domani penso che abbiamo massimizzato il tutto. Il ritmo di Kevin, questa mattina, è stato abbastanza recente. Tant’è che siamo riusciti ad allontanarci dalle Aston Martin e dalle Alpine. Non dobbiamo avere paura e neanche l’idea di nasconderci. Abbiamo un pacchetto che può giocarsela per le posizioni centrali dello schieramento”.

Magnussen, obiettivo zona punti in Austria

“Il centrocampo si è rivelato parecchio stretto, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il giro buono nel primo tentativo della Q2. Purtroppo non ho sentito un buon feeling con la gomma morbida rispetto agli altri composti e su questo dovremo riflettere in vista di domani. Per la gara, in ogni caso, abbiamo delle buone carte da giocarci”.