F1 | Sauber, Bottas commenta l’impatto di James Key sull’auto 2024

La Sauber ha salutato il partner Alfa Romeo dopo sei stagioni, tornando ad essere Sauber motorizzata Ferrari in attesa dell’ingresso in pompa magna di Audi come costruttore ufficiale in Formula 1. A quanto pare però la scuderia già diretta da Andreas Seidl non ha alcuna voglia di vivacchiare in modo anonimo nel prossimo biennio, gettando piuttosto le basi per un futuro roseo.

Valtteri Bottas ha parlato in modo entusiastico del concetto della vettura 2024, spiegando come la nuova monoposto (C44 secondo il canone Sauber, al netto di sorprese) sarà radicalmente diversa rispetto alla precedente. La Sauber verrà presentata nel Regno Unito e il main sponsor è ancora segreto.

“Avevamo davvero bisogno di una vettura tutta nuova, perché con la C43 siamo arrivati alla fine dello sviluppo senza cavare fuori qualcosa di grosso – le parole di Bottas a Motorsport.com – Da quello che ho potuto vedere ci sono delle differenze enormi, le ultime settimane sono state produttive. Il concetto di auto è totalmente diverso ed è altamente interessante. Penso che James Key con la sua esperienza ci stia dando qualcosa di più, si inizia a vedere la sua mano, ha un bagaglio importante di informazioni provenienti da una diversa scuola (la McLaren ndr) e questa è una cosa molto positiva, credo che l’impatto di una figura come la sua era quello di cui avevamo bisogno come team”.