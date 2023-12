F1 | Steiner durissimo sulla stagione della Haas

La Haas nel 2023 è tornata ad essere la cenerentola del Circus, chiudendo ultima in classifica Costruttori con la miseria di soli 12 punti, 9 totalizzati da Nico Hulkneberg e 3 da Kevin Magnussen. La scuderia statunitense ha dimostrato una preoccupante involuzione durante la stagione appena conclusa, non riuscendo a sviluppare la disgraziata VF-23, una vettura semplicemente troppo lenta sul ritmo.

Gunther Steiner, team principal della scuderia a stelle e strisce motorizzata Ferrari, si è espresso in modo molto severo sulla stagione della propria squadra.

“All’inizio pensavamo che sarebbe stata una buona stagione, ma in pochi mesi abbiamo capito che invece era un anno di m… – le parole alquanto dirette di Steiner agli olandesi di Ziggo Sport – Non siamo riusciti a trovare ritmo e velocità, ha avuto ragione Hulkenberg a lamentarsi, nemmeno io sono contento, chi può essere contento di arrivare ultimo? Il nostro obiettivo è lavorare sodo per tornare a centro gruppo. Se è un bene per la F1 questo dominio di Verstappen? Non è una cosa che ci riguarda molto da vicino come Haas, abbiamo altri obiettivi, però non si può mai incolpare qualcuno di essere troppo bravo, devono essere i team con le stesse risorse e potenziale della Red Bull a lavorare meglio e raggiungerli. Penso questo”.