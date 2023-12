Il 2023 è andato in archivio con la supremazia della Red Bull e di Max Vertsappen, con l’olandese che ha conquistato la bellezza di diciannove gare nei ventidue appuntamenti disputati. Numeri impressionanti da parte dell’olandese che ha letteralmente monopolizzato la scena, lasciando solamente le briciole alla concorrenza. L’unica vittoria non firmata Red Bull è stata quella ottenuta dalla Ferrari di Carlos Sainz sul tracciato cittadino di Singapore, complici anche problemi di setup sulla RB19 che hanno costretto la monoposto anglo-austriaca ad inseguire i rivali a Marina Bay.

Proprio il team principal del Cavallino Frederic Vasseur, al campionato d’esordio al vertice della Gestione Sportiva di Maranello, ha voluto complimentarsi con Vertsappen sottolineando al tempo stesso come l’olandese non abbia avuto serie difficoltà nel centrare il suo terzo campionato del mondo. Per il manager francese l’alfiere della Red Bull è stato pressoché perfetto, non avendo mai corso il serio rischio di essere messo sotto pressione da parte dei principali antagonisti.

Il Mondiale della Ferrari è stato molto altalenante, non permettendo a Charles Leclerc e a Carlos Sainz di poter fare affidamento su una vettura competitiva nel medio e lungo periodo. Nell’appuntamento finale di Abu Dhabi la squadra del Cavallino ha fallito il sorpasso ai danni della Mercedes, dovendosi così accontentare del gradino più basso del podio iridato nel Costruttori.

“Penso che nessuno abbia dubbi su questo, ha fatto una mega stagione – ha dichiarato Vasseur a Motorsport – Ha lottato con Checo nei primi due o tre eventi, ma poi è stato su altro pianeta. Non ha commesso un errore per tutta la stagione e quando ha faticato in qualifica, come a Jeddah, è stato a causa di un problema meccanico. E poi era sempre lì, faceva sempre buone partenze, nessun contatto. L’unico è stato a Las Vegas”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Ma penso che ci siamo avvicinati di più, non voglio dire che l’abbiamo messo sotto pressione ma lo era di più rispetto a Zandvoort o in altri eventi dove volava”.

Il team principal della Ferrari, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Non c’è dubbio sul fatto che ha dominato tutta la stagione e l’unico problema per noi è che, come tutti, farà più errori quando sarà sotto pressione. Ma nessuno è riuscito a metterlo sotto pressione in questa stagione, tranne noi negli ultimi due o tre eventi o come Carlos a Singapore. Ed è lì che ha iniziato a fare qualche errore, o forse la Red Bull ha fatto qualche errore a livello di setup. Siamo stati troppo lontani per esercitare questo tipo di pressione su di loro”.