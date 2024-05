F1 | Hamilton: “Ogni volta che corro a Monaco ripenso al me 19enne”

Quella di Monte Carlo è una gara di casa per tantissimi piloti dello schieramento della Formula 1. Tra questi abbiamo anche Lewis Hamilton, alfiere della Mercedes, prossimo a vestirsi di rosso Ferrari e sette volte campione del mondo. Il britannico, in un post pubblicato sulle sue pagine social, rimembra il passato e ricorda la sua prima volta nel Principato quando aveva 19 anni: era il campionato di Formula 3, vinse quella gara e poi andò sulla griglia di partenza della Formula 1 in mezzo ai vari Schumacher, Raikkonen, Montoya e tutti gli altri protagonisti del Circus di quel periodo, e per lui resta il fine settimana più bello di sempre.

“Monaco mi riporta sempre indietro nel tempo – ha detto Lewis. Ho corso qui per la prima volta quando avevo solo 19 anni, in Formula 3, e non potevo credere di avere finalmente quella possibilità, di essere arrivato a gareggiare in questo luogo incredibile. Quello è stato il miglior weekend della mia vita: ho vinto la mia gara e sono andato sulla griglia della Formula 1. E’ fantastico essere ancora qui, è come se fosse sempre la prima volta, e quando corriamo a Monte Carlo ripenso a quel diciannovenne. Grazie a tutti per il supporto ricevuto nel corso di questi anni”.