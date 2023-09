Formula 1 | Red Bull, Horner estasiato dalla qualifica di Verstappen a Suzuka

F1 GP Giappone Red Bull – Qualifica a due velocità per la Red Bull a Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1.

Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Christian Horner ha analizzato la splendida performance di Max Verstappen sul tracciato nipponico, precisando come l’olandese – grazie al proprio talento e ad una RB19 stratosferica – sia riuscito a guidare in modo sublime, infliggendo distacchi molto pesanti a tutti gli avversari. Un bel riscatto dopo il passaggio a vuoto di Singapore.

Diverso il discorso per Sergio Perez, dato che quest’ultimo – autore del quinto tempo – ha faticato col bilanciamento per tutto il fine settimana e domani dovrà scattare alle spalle delle McLaren e della Ferrari di Charles Leclerc.

“Oggi abbiamo assistito a qualcosa di molto speciale, visto che Max sembrava gareggiare in un campionato a parte”, ha affermato il Team Principal della scuderia campione del mondo. “Aveva tre set di gomme nuove per l’intera qualifica e direi che è riuscito ad ottimare al meglio. In Q1 il suo primo giro è stato rapido e si è confermato competitivo anche in Q2 con la mescola usata. Poi, in Q3, ha tirato fuori una vera e propria magia. Una prestazione incredibile. Incoraggio gli appassionati a vedere il replay del suo ultimo giro, specialmente il passaggio nelle curve 5 e 6, oltre che nei settori ad alta velocità. E’ stato eccezionale e bisogna solo togliersi il cappello davanti a queste cose”.

Sulla prestazione di Checo ha invece dichiarato: “Perez ha guidato bene, ma dovrà partire dalla quinta posizione, il che complicherà e non poco la sua gara. Avrà certamente del lavoro in più da fare. Ad ogni modo possiede un buon passo gara, oltre che una vettura molto forte, e quindi ha tutte le carte in regola per chiudere dei sorpassi e recuperare delle posizioni”.

