F1 | Red Bull, Horner ottimista sulla RB20: “Stiamo iniziando a capire i problemi della vettura”

F1 Red Bull Horner – Visibilmente soddisfatto al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, Christian Horner ha elogiato il lavoro che lo staff tecnico di Milton Keynes sta portando avanti sulla Red Bull RB20, sottolineando come la vettura, sia a Baku con Sergio Perez che a Marina Bay con Max Verstappen, abbia mostrato una performance incoraggiante, soprattutto nel confronto con i diretti rivali per il titolo.

Rispetto a quanto visto tra Monza e Spa, il pacchetto si è rivelato più in linea con le aspettative, garantendo alla squadra austriaca la minima perdita di punti possibile nei confronti della concorrenza. Uno stato di forma positivo, ma non ancora del tutto accettabile, che dovrà spingere la compagine anglo-austriaca a fare un ulteriore passo avanti a partire da Austin, dove è previsto l’arrivo di diverse novità tecniche sulla monoposto di Verstappen e Perez.

Red Bull, Horner e i problemi della RB20

“Credo che abbiamo iniziato a comprendere alcuni dei problemi della vettura e penso che stiamo cominciando a risolverli. A Baku siamo andati meglio, e qui ancora di più. L’aspetto più incoraggiante è che la macchina ha risposto come ci aspettavamo e in linea con quanto previsto dalle simulazioni”. Il team sta iniziando a individuare dove risiedono i limiti e le loro cause. Monza ha probabilmente messo in evidenza alcune delle cause principali o ci ha aiutato a identificare il problema principale. Monza è stato il punto più critico, e da lì abbiamo iniziato a ricostruire.”

