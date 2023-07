F1 | Ricciardo e il ritorno in Red Bull: “All’inizio non avevo certezze”

Daniel Ricciardo è pronto a calarsi nuovamente in macchina dopo alcuni mesi di stop. L’australiano, terzo pilota Red Bull correrà fino a fine stagione con l’AlphaTauri, prendendo il posto del licenziato Nyck de Vries. Da quando è tornato nella famiglia austriaca, il #3 si è subito sentito a casa, e non può essere altrimenti, ma il lavoro al simulatore non è stato subito positivo, tant’è che Helmut Marko ha detto apertamente come non fosse veloce come Verstappen e Perez. Man mano però la situazione è nettamente migliorata, la fiducia è cresciuta, i fantasmi degli ultimi tempi in McLaren sono scomparsi e stando a qualche voce non verificata, nell’ultimo test fatto in pista ha girato sui tempi del messicano, chiaramente al netto di tutte le differenze tecniche del caso.

“Quando sono tornato in Red Bull ho provato forti emozioni – ha detto Ricciardo in conferenza stampa all’Hungaroring. Però ecco, forse mi mancava un po’ di sicurezza quando ho provato il simulatore per le prime volte, e avevo bisogno di un po’ di conforto prima di mettermi al lavoro, e forse ci è voluto del tempo per scrollarmi di dosso alcune cose e provare a ritrovare il vecchio me. Mi ha aiutato molto il lavoro con Simon Rennie, il mio ingegnere quando correvo in Red Bull, ha seguito tutto e penso che acquisendo un po’ di familiarità, lavorando con lui, abbia recuperato rapidamente fiducia”.

“Poi guardi i dati e cerchi di imparare da Max e Checo, loro conoscono molto bene quella macchina, e una volta che ho tolto le ragnatele, pur guidando una vettura diversa da quella del 2018, mi sembrava ancora la stessa Red Bull. Era come se sentissi ancora tutto quello che mi piaceva davvero della vettura, come se quel DNA ci fosse ancora, e mi ha dato tanta fiducia, così da correre come volevo. L’ultimo step è stato quello di guidare la vettura in pista prima di tornare in gara, è andato bene, sono a buon punto”.