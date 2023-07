Formula 1 | Ferrari, Leclerc fissa l’obiettivo: “Presto penseremo al 2024”

Il Gran Premio di Ungheria sarà un nuovo banco di prova importante per la Ferrari, Scuderia che è partita malissimo quest’anno e che con gli aggiornamenti portati nelle ultime settimane sta provando a rimettersi sulla retta via per porre delle basi importanti soprattutto per il 2024. Il campionato è ormai andato, la Red Bull è inarrivabile ma bisogna lavorare duramente per permettere ai piloti di essere competitivi nella prossima stagione. Charles Leclerc ha parlato ai media nel corso del giovedì dedicato alla stampa all’Hungaroring.

“Sulla carta il circuito di Budapest è meglio di Silverstone per noi – ha detto Leclerc a Sky. Qui poi avremo delle condizioni meteo diverse, c’è molto caldo e il degrado gomma è super importante, quindi dovremo lavorare bene per prepararci al meglio in ottica gara visto il consumo degli pneumatici, però le caratteristiche della pista dovrebbero adattarsi meglio alla nostra vettura. Realisticamente andare a cercare la Red Bull al momento, vedendo le performance, non mi piace dire che sia impossibile a questo punto della stagione, ma è molto difficile. Noi dobbiamo vedere quali sono i punti deboli della nostra vettura, abbiamo una visione chiara su come lavorare e ci saranno dei nuovi pezzi da portare sulla monoposto nel corso di questa stagione, dopodiché ci concentreremo sul 2024, dove spero di avere una macchina che ci permetterà di vincere gare e campionato”.