Formula 1 | Mercedes, Hamilton e il futuro: “Filosofia Red Bull? E’ la macchina migliore”

Per il secondo anno consecutivo la Mercedes ha di fatto sbagliato vettura. Con i regolamenti entrati in vigore nel 2022, la squadra di Brackley ha preso diversi granchi per via di una filosofia estrema di monoposto e che non ha portato i risultati sperati. Da Monte Carlo la monoposto ha cambiato totalmente direzione, e le prestazioni sono certamente migliorate, anche se in modo discontinuo. Per quanto riguarda la prossima stagione, siamo già in una fase in cui il concetto della vettura del 2024 deve essere già abbastanza chiaro, e Lewis Hamilton, intervenuto in mixed zone con i colleghi di Sky ha fatto un po’ il punto della situazione.

“Abbiamo tutti una mente aperta nel team – ha detto Hamilton. Ci sono parecchie strade da seguire e stiamo esplorando per bene per capire dove migliorare la macchina e in che direzione portarla. L’altro giorno abbiamo è stata fatta una bellissima riunione con i progettisti e gli aerodinamici in modo da essere tutti nella stessa linea di pensiero e di lavorare per lo stesso obiettivo, ho piena fiducia in loro. La Red Bull come filosofia da seguire? E’ certamente la macchina migliore”.