F1 | Red Bull, Verstappen: “Ho bisogno di un buon risultato!”

Austin – Max Verstappen è stato beffato dalla fortuna, impersonificata, per l’occasione, da George Russell. Che va a muro.

Il pilota olandese, dopo il trionfo nella Sprint Race, è tornato in pista con un solo obiettivo: conquistare la pole position. Durante le sessioni la sua Red Bull è rimasta quasi costantemente al comando, con Max sempre al comando del gruppo. In Q3 è invece Lando Norris ad avere la meglio nel primo tentativo, con trentuno millesimi di vantaggio sulla Red Bull: quella che si preannunciava una lotta all’ultimo secondo per la conquista della pole si è risolta invece con una bandiera gialla a pochi secondi dalla fine. La Mercedes di George Russell è infatti finita a muro in curva diciannove, impedendo di fatto a Verstappen di terminare il suo giro cronometrato. La (s)fortuna gioca nuovamente la sua parte, e domani Lando Norris e Max Verstappen si schiereranno, per l’ennesima volta, in prima fila, pronti a lottare per vincere il Gran Premio.

Verstappen: “Tornare a lottare per la pole è grandioso”

“E’ un peccato non aver completato il giro finale in Q3. Durante il mio primo tentativo ho fatto un errore in curva diciannove, e nel secondo tentativo avevo un fucsia nel primo settore, ma sfortunatamente è arrivata la bandiera gialla. Sono cose che capitano nelle gare, fuori dal nostro controllo. Sono comunque felice delle nostre performance, stavamo lottando per la pole ed è grandioso! Gli aggiornamenti hanno reso la vettura più veloce e guidabile, speriamo che tutto funzioni anche in gara. Fino ad ora siamo stati molto forti ed è stato bello vincere la Sprint. Abbiamo imparato tanto e, recplicando quanto fatto nella Sprint, saremo più che a buon punto. Ci sono piccoli margini tra i team, mi aspetto che saranno molto competitivi e ho bisogno di un buon risultato in gara. E’ fondamentale continuare ad essere competitivi, la vettura è veloce e spero di poter lottare per la vittoria”.