F1 | McLaren, Norris in pole position a Austin: “Il giro migliore della mia vita”

Il weekend della McLaren non era iniziato nel migliore dei modi: probabilmente con la sola sessione di prove libere a disposizione, mettere a punto la monoposto per il segmento Sprint non è stato facile, e infatti Norris ha avuto problemi col degrado gomme al termine della mini gara del sabato. Sono stati fatti dei cambiamenti d’assetto prima delle qualifiche di ieri, e il britannico di colpo si è acceso, conquistando anche la pole position, la sesta della carriera, davanti al rivale in campionato Verstappen. Ci aspetta una partenza coi botti questa sera al COTA.

“Abbiamo fatto dei cambiamenti – ammette Norris dopo le qualifiche. Probabilmente oggi avevo meno fiducia nella macchina rispetto a ieri, ma questo non significa che sia più veloce o lenta: è stato un giro molto forte, forse il migliore della mia vita in qualifica in Formula 1. Ho preso la pole, non potevo fare di meglio: è stato un bel risultato, direi perfetto e ho tratto il massimo dalla vettura. Vedremo cosa riuscirò a fare in gara”.

La pole position di Lando Norris, la sesta della sua carriera, segna anche un traguardo storico: è la 300ª volta in cui un pilota britannico parte dalla prima posizione in una gara di Formula 1.