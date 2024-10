F1 | Red Bull, Perez è solo decimo nelle qualifiche di Austin

Austin – Sabato sfortunato per Sergio Perez: nella Sprint Race è nono, fermandosi ad un passo dalla zona punti, e si piazza in decima posizione in qualifica.

La gara Sprint del messicano è stata movimentata: più che altro, la sua Red Bull si è ritrovata a lottare con la Racing Bulls di Yuki Tsunoda, in una gara d’orgoglio per assicurarsi quell’ambito sedile nel team di Milton Keynes. In gara la spunta Perez; per quanto riguarda il sedile, la lotta è destinata a continuare. In qualifica, invece, Perez supera agilmente le manche fino al Q3, dove il suo primo tentativo viene però cancellato a causa dei track limits in curva nove. Alla fine, a causa della bandiera gialla provocata da Russell non riesce a concludere il giro, e resta quindi in decima posizione.

Perez: “Non ho terminato il giro a causa della bandiera gialla”

“Ci mancava il passo nella Sprint, rivedremo il tutto per capire come migliorarci per la gara. Abbiamo fatto alcune modifiche alla vettura per migliorarne il bilanciamento ed le cose sono andate meglio in qualifica. Abbiamo trovato passo. ritmo e tutto stava andando nella giusta direzione. Ho terminato il Q2 con il quinto tempo, ma poi è arrivata la sfortuna. Avevamo salvato un set di gomme nuovo per la fine del Q3 e a causa della bandiera gialla non siamo riusciti a fare il giro, che sembrava promettente, è davvero un peccato. Domani sarà complicato a causa del traffico, ma se recupero velocemente potrò lottare con le vetture davanti e ricavarne qualcosa”.