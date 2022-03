F1 | Red Bull, Verstappen fuori: “Avevamo tanti problemi”

Che delusione per Max Verstappen. Il campione del mondo olandese è stato costretto al ritiro a tre giri dalla fine del Gran Premio del Bahrain, mentre si trovava in seconda posizione per un problema tecnico sulla sua Red Bull. Nel corso della gara vinta da Leclerc, Max ha cercato in tre occasioni di sopravanzare la Ferrari, senza successo. Dopodiché la Safety Car gliene ha data una ulteriore, ma la vettura era già pronta a fermarsi ai box definitivamente, regalando così non solo la vittoria al monegasco, ma addirittura la doppietta alla Scuderia di Maranello.

Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB18 and Carlos Sainz (ESP) Scuderia Ferrari F1-75.

“Ci sentivamo abbastanza competitivi, quindi il risultato di oggi è molto sfortunato – ha commentato Verstappen. I problemi sono iniziati con i freni, si stavano surriscaldando, quindi ho dovuto dosarli e ho perso ritmo, lasciando andare via Charles. Dopodiché anche il bilanciamento della vettura non era ottimale, e dopo l’ultimo pit-stop il volante si è bloccato. Questo ha reso molto difficile la guida e la difesa su Carlos dopo la Safety Car. L’ultimo problema sembra al sistema di alimentazione, motivo per cui mi sono dovuto ritirare ed è doloroso vedere entrambe le macchine fuori. Non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio, ma analizzeremo i dati e ci assicureremo che non accada più. Il motorsport è imprevedibile, queste cose possono succedere. E’ stata una gara no, ce ne sono tantissime ancora davanti a noi”.