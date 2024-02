F1 | Red Bull presenta la RB20 di Verstappen e Perez [FOTO]

Presentazione Red Bull RB20 – Il team Oracle Red Bull Racing è stato l’ultimo a togliere i veli alla monoposto 2024. Questa sera il team di Milton Keynes ha presentato la monoposto con la quale gareggeranno i piloti Max Verstappen e Sergio Perez per la stagione 2024. La RB20 si presenta completamente rinnovata rispetto al 2023 e più aggressiva, non sono presenti aperture sulle fiancate mentre ci sono similitudini con la Mercedes per quanto riguarda il cofano motore.

Per vedere la RB20 in azione, bisognerà attendere la prossima settimana per i test pre-season che si disputeranno dal 21 al 23 febbraio in Bahrain, teatro della prima gara della stagione dal 29 febbraio al 2 marzo.

Foto Red Bull RB20 2024

Meet the RB20 in all its glory 🤩🔥 Feast your eyes on the radical design by @redbullracing for their 2024 challenger 🤯#F1 pic.twitter.com/dBYEbEad5S — Formula 1 (@F1) February 15, 2024