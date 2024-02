McLaren, Piastri non si immagina altrove

Oscar Piastri da esordiente ha stupito tutti per la velocità e maturità dimostrate. Il giovane talento australiano si appresta a disputare la seconda stagione in F1 al volante della McLaren, convinto di poter alzare ancora l’asticella delle proprie prestazioni.

A margine della presentazione della MCL38, parlando con la stampa, Piastri ha dichiarato di essere molto felice di far parte della scuderia di Woking e di non immaginarsi in un altro team. L’australiano recentemente ha rinnovato il suo contratto con la McLaren fino al 2026.

“Certamente non vorrei essere da nessun’altra parte. Sono molto felice in McLaren – le parole di Piastri a Sky Sports -. So di trovarmi in una squadra che crede in me e lo hanno dimostrato col rinnovo di contratto. Per me è stata una grande dimostrazione di fiducia, e mi fa piacere avere come compagno Norris negli anni a venire, è un punto di riferimento importante. Rispetto ad un anno fa conosco meglio la squadra, questo spero renda tutto un po’ più facile. Sicuramente voglio battere Lando, ma entrambi continueremo a lavorare insieme per portare la McLaren in alto. L’obiettivo è arrivare a lottare tra di noi per la vittoria”.