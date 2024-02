F1 | Red Bull RB20, Verstappen: “Sono soddisfatto della direzione intrapresa”

La presentazione della nuova Red Bull non ha deluso le attese. La scuderia di Milton Keynes, che ha presentato la vettura nella serata odierna, ha mostrato una RB20 che in certi dettagli ha mostrato segni di rottura con il passato anziché una semplice evoluzione rispetto alla precedente RB19. Segno che la squadra tecnica capitanata da Adrian Newey ha voluto estremizzare una monoposto già ampiamente evoluta in quest’ultimo biennio.

Tra coloro che hanno sposato questo nuovo corso di Milton Keynes figura anche Max Verstappen, con l’olandese che ha apprezzato l’indirizzo intrapreso dalla squadra con cui l’anno scorso ha letteralmente dominato la scena della Formula 1. L’olandese infatti, delle ventuno vittorie conquistate dalla scuderia anglo-austriaca a cui è mancato solo il successo a Singapore ottenuto dalla Ferrari con Carlos Sainz, è salito sul gradino più alto del podio in diciannove occasioni.

“Sono abbastanza soddisfatto della direzione che scelte – ha dichiarato Verstappen, citato da RacingNews365 – Ho visto i disegni ad Abu Dhabi, nell’ultima gara e ho pensato: ‘Wow, in un certo senso è abbastanza differente’. Non sono stati conservatori. Mi piace che la squadra aveva un ottimo pacchetto, ma hanno colto l’occasione per dare il massimo e cercare di migliorarsi”.

L’olandese, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Naturalmente il tempo dirà se è stata una scelta buona, ma da quello che vedo all’interno della squadra tutti sono semplicemente contenti di ciò che hanno fatto in inverno. Ma ripeto, non lo sappiamo. Non possiamo controllare ciò che hanno fatto gli altri”.