Formula 1 | Ferrari, Sainz decimo: “McLaren e Mercedes più veloci di noi”

Il decimo posto di Sainz conferma la giornata no della Ferrari. Dopo un paio di prestazioni positive, la SF-23 era chiamata a un banco di prova importantissimo a Silverstone, di fatto fallito. Il ritmo gara è stato assolutamente lento per la squadra di Maranello, e la monoposto ha sofferto rispetto ai diretti rivali, McLaren e Mercedes su tutte, assolutamente molto più in forma. Tornando alla domenica dello spagnolo, nella parte finale ha vissuto un vero e proprio incubo in macchina, quando è stato sorpassato da quattro piloti nell’arco di un giro.

“Non potevamo fare molto di più – ammette Sainz a Sky. Eravamo nella lotta con la Mercedes, ma erano più veloci di noi così come le McLaren. Ho fatto un ottimo stint con la media e sono riuscito ad allungarlo un po’, poi anche con la hard andavo forte, ma la Safety Car è uscita nel momento peggiore per me perché non avevo più gomme e quindi ho deciso di rischiare stando fuori con le dure. Ha funzionato all’inizio, ma poi è stato un incubo perché tutti avevano le soft. Peccato, si poteva fare meglio sicuramente”.