Formula 1 | Ferrari, Leclerc: “Non avevo ritmo, nel finale impossibile passare Albon”

E’ stata una domenica particolarmente negativa per la Ferrari. A Silverstone il migliore degli uomini in rosso è stato Charles Leclerc, nono, dopo una gara calvario. Il passo è sembrato lento per tutta la durata della corsa, e l’unico momento buono del monegasco è stato certamente quando ha tenuto dietro un arrembante Russell su gomme più morbide. La strategia non è sembrata la più corretta, evidentemente Charles è stato richiamato troppo presto per passare dalle medie alle hard, gomme che non hanno affatto funzionato sulla SF-23 in questo weekend. La Safety Car ha ulteriormente peggiorato la situazione, e la nona posizione è stata la logica conseguenza di un fine settimana da dimenticare.

“Nel primo stint non avevamo degrado, ma mancava proprio il passo gara – ha ammesso Leclerc. Dopo ci siamo fermati presto, perché pensavamo che Russell volesse fare il contrario, ossia entrare ai box se noi fossimo rimasti in pista, e capisco che siamo entrati prima del dovuto. Dopo, in regime di Safety Car siamo stati passati da tantissimi piloti ed era impossibile sorpassare, perché avevo ritmo ma quelli davanti avevano il DRS e non potevo passare. Il problema principale è stato il passo, abbiamo faticato nelle curve veloci e in trazione non eravamo al top rispetto agli altri. Sono convinto che la gomma media nuova fosse la scelta giusta, andava meglio della soft usata, ma il problema era il treno DRS davanti, c’era poco da fare”.