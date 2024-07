Formula 1 | McLaren, Norris sfreccia sul passo gara a Silverstone

La McLaren si conferma in grande spolvero anche nelle prove libere di Silverstone. Lando Norris apre i giochi con il miglior tempo di giornata, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Il pilota inglese, dopo quanto accaduto con Verstappen a Zeltweg, è in cerca di riscatto e vuole vincere ad ogni costo la sua gara di casa. Ha sicuramente la macchina per riuscirci, e nelle prove di oggi, tra giro secco e passo gara, la MCL38 si è dimostrata essere la vettura migliore in ogni configurazione. Adesso bisognerà mantenere questo slancio anche per il resto del fine settimana, il quale si preannuncia molto interessante.

“È stata una giornata intensa – ha detto Norris. Siamo riusciti a completare un buon numero di giri, alcuni dei quali molto buoni, quindi mi sento molto a mio agio. Abbiamo apportato alcune modifiche durante la mattinata e che mi hanno aiutato a trovare un buon ritmo, il che è molto importante su una pista così veloce come questa. Penso che ci sia ancora qualche modifica da fare, ma è difficile per via di vento e pioggia. Sono state due sessioni pulite ed è stato un buon inizio di fine settimana, quindi ne sono contento”.