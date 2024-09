F1 | Red Bull-Norris, Marko rivela: “Trattativa ben avviata nel 2019, ma poi non se n’è fatto nulla”

F1 Marko Norris – In una lunga chiacchierata concessa a RacingNews365, Helmut Marko ha parlato delle fitte trattative tra Lando Norris e la Red Bull nell’ormai lontana stagione 2019 di Formula 1, sottolineando come l’inglese fosse stato molto vicino a firmare un accordo con la Toro Rosso per l’annata successiva.

Una discussione ben avviata, praticamente giunta ai dettagli, mirava a portare nella scuola Red Bull uno dei talenti più chiacchierati e ‘desiderati’ di quel periodo. Tuttavia, una clausola presente nel contratto del britannico a favore della McLaren avrebbe bloccato l’intera trattativa – condotta personalmente dallo stesso Helmut Marko – impedendo così l’approdo del classe ’99 nella scuderia di Faenza

Marko e il retroscena su Norris

“Abbiamo avuto discussioni serie e avevamo già pronto un contratto per Lando Norris con Toro Rosso per il 2019. Tuttavia, la McLaren è venuta a conoscenza dell’accordo e ha fatto valere una clausola per trattenerlo”.