F1 | Hamilton non si accontenta: “Spero di ottenere un’altra vittoria con la Mercedes”

F1 Hamilton Mercedes – Le vittorie a Silverstone e Spa non hanno ‘saziato’ la sete di successo che da sempre contraddistingue Lewis Hamilton.

Intervistato dai media dopo l’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale di Formula 1 del 2024, l’inglese ha allontanato il più possibile l’idea di un approdo in Ferrari, precisando che il suo obiettivo, ad oggi, è raggiungere altri primati con la Mercedes.

Un’idea chiara, ben presente nella sua mente, che lo sta spingendo a dare il massimo con l’attuale W15. Ricordiamo che Hamilton ha ottenuto due vittorie quest’anno, e la crescita della Mercedes, dovuta a una serie di novità tecniche introdotte da Monte Carlo fino ad oggi, lo sta aiutando a concludere al meglio la sua esperienza con la squadra capitanata da Toto Wolff.

Mercedes, Hamilton a caccia di un altro primato

“Ci saranno sicuramente dei miglioramenti, con alcuni progressi attesi per le prossime gare. Non so se saremo in grado di lottare per la vittoria, ma abbiamo delle piccole novità che potrebbero rivelarsi utili nel rush finale di questo campionato. Non è nulla di straordinario, ma spero che ci permettano di guadagnare tempo. Spero davvero di avere un’altra opportunità per competere per una vittoria.”