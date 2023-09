F1 | Red Bull, nessuno come Verstappen: decima vittoria consecutiva a Monza

È sempre questione di tempo, con Max Verstappen, prima che accada l’inevitabile; stavolta, però, Max ha dovuto attendere più del solito. Prima la partenza rimandata, con i tre giri di formazione dopo la rottura del motore di Yuki Tsunoda, poi le due Ferrari, incredibili alla partenza, con Sainz determinato a tenersi ciò che ha conquistato in qualifica. L’olandese ha tentato più e più volte di avvicinarsi, tenendosi tutto il tempo in zona DRS, ma lo spagnolo della Ferrari si è difeso duramente, non lasciando mai alcuna possibilità alla furia Red Bull. Dopo quindi passaggi sul rettilineo, però, le gomme di Sainz hanno ceduto ad un bloccaggio, e Verstappen si è ripreso la sua posizione naturale, correndo in scioltezza fino al traguardo. Quindicesima vittoria della stagione per Red Bull, decima consecutiva per Verstappen: questo ragazzo batte record ad ogni weekend, non solo personali, ma della storia dello sport – a detenere il record era Sebastian Vettel, a quota 9. Nessuno come lui, neanche chi, come Schumacher o Hamilton, hanno dominato per intere ere. È solo l’inizio per Max Verstappen, che intanto si gode la marea rossa di Monza.

“Abbiamo dovuto adattare il DRS, a causa della configurazione dell’ala, che quindi era così efficiente. Di solito in gara non resta sempre aperto, ma comunque quella adottata era comunque la migliore configurazione possibile, il miglior compromesso per la gara. Avevamo comunque un’ottima gestione delle gomme – ha spiegato il due volte campione del mondo – tutto questo, però, ha reso più difficile il sorpasso su Carlos. Ho dovuto mantenere la pazienza, ho cercato di indurlo all’errore. Quando è accaduto, sapevo che avrei avuto una buona opportunità in curva due”

L’olandese si è anche soffermato sul nuovo record conquistato: lui, che quando si tratta di celebrazioni sembra sempre distaccato, ha spiegato che preferisce godersi il momento, perché tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro.

“Non avrei mai pensato che potesse essere possibile: sono incredibilmente orgoglioso e fiero di tutto il team, questa stagione è incredibile. Ogni anno penso che non potrebbe andare meglio di così, per cui ci godiamo il momento”.