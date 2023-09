F1 | Alonso provoca: la Ferrari è la seconda forza del mondiale

Gara incolore per Fernando Alonso, che taglia il traguardo in nona posizione. Solo due punti per lo spagnolo, che ci ha abituato, nel corso della stagione, a magie e sorpassi fantasiosi, che hanno entusiasmato gli animi di tutti i tifosi. A Monza, però, la AMR23 non è riuscita ad esprimersi al meglio, restando bloccata nelle retrovie: Fernando ha fatto il suo, restando almeno tra i primi dieci, mentre Stroll è bloccato inevitabilmente nella seconda metà della classifica. Un crollo forse dovuto alle caratteristiche della pista, che meglio si è adattata, ad esempio, alla Ferrari. Proprio la padrona di casa, col risultato odierno, riesce a sorpassare l’Aston Martin nella classifica costruttori e, non avendo avuto armi in pista, Fernando decide di lottare davanti ai microfoni, nel post gara. Non siamo nuovi alle provocazioni dell’asturiano, che stavolta non solo sottolinea come i punti del costruttori siano stati quasi esclusivamente conquistati da lui, ma ne ha anche per la squadra ex squadra, per cui sembra cavare ancora sentimenti contrastanti, nonostante il divorzio avvenuto ormai troppi anni fa.

“Abbiamo fatto quasi tutti i punti con una sola macchina fino ad ora, dobbiamo cercare di fare punti con entrambe per il campionato costruttori – comincia Fernando – credo che a questo punto dipenda da Ferrari, non da noi: penso che al momento loro abbiano la seconda miglior macchina, forse la più veloce qui a Monza, ma lo sono stati anche in altre piste, come Baku, Bahrain, Jeddah, Miami. Hanno la seconda miglior macchina, questo è sicuro, ma stanno lottando con noi: come andrà dipenderà da loro e da quanti errori faranno”.