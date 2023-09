Formula 1 | Mercedes, Hamilton si prende la colpa per il contatto con Piastri

Giornata intensa per Lewis Hamilton, che a Monza conquista il sesto posto dopo aver optato per una strategia inversa, montando le hard in partenza e concludendo con le medie. Il ritmo del campione inglese della Mercedes è stato più o meno a pari con quello delle McLaren, forse leggermente migliore, e infatti nel secondo stint è riuscito a passarle, ma il contatto avuto con Piastri alla Variante della Roggia ha distrutto la domenica del giovane australiano. Lewis lo sa benissimo, e dopo la bandiera a scacchi è andato a chiedergli scusa.

“Ogni punto che otteniamo in queste gare è estremamente combattuto – ha detto Hamilton. Oggi ho iniziato con la gomma dura ed è stato difficile con il treno DRS. Per tanti giri sono stato dietro le McLaren, quindi sapevo di avere un passo migliore del loro nel primo stint e speravo di poterli raggiungere nel secondo. C’era un gap importante da recuperare dopo la sosta ed ero preoccupato per le gomme medie, ma fortunatamente non si sono consumate eccessivamente. Ho passato Alonso subito dopo la sosta e questo mi ha permesso di aprirmi la strada, ma l’incidente con Piastri ha un po’ complicato il tutto. Ho valutato male le distanze, è stata totalmente colpa mia e gli ho chiesto scusa”.