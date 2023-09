F1 | Red Bull, Horner festeggia la doppietta e il nuovo record di Verstappen

Quindici vittorie consecutive per la Red Bull, dieci di fila per Verstappen. Sono incredibili i numeri che questo binomio continua a segnare, e la stagione non è ancora finita. Anche su una pista dove la vettura non era al massimo delle proprie prestazioni, il team di Christian Horner riesce comunque a segnare una doppietta, dopo una dura lotta da parte di entrambi i piloti con la Ferrari, incredibilmente competitiva a Monza. Risultato che dimostra la grandezza di questa squadra, che non ha decisamente rivali. Verstappen e Perez faticano un po’ con le rosse, ma poi, come sempre, riescono ad ottenere il risultato sperato, tornando nella loro posizione naturale: quella di primo e secondo.

“È incredibile, che pubblico qui a Monza! Mi dispiace per i tifosi, perché abbiamo battuto le Ferrari, ma siamo molto orgogliosi di questa vittoria, vincere in Italia è sempre speciale. È la decima vittoria consecutiva per Max, è incredibile: è un nuovo record mondiale e se lo merita – ha dichiarato il team principal – è stata una gara dura, la Ferrari è stata una degna avversaria, ma è stata una bella gara. Ci piace sempre competere con loro, c’è sempre stato rispetto reciproco: loro hanno vinto ieri, oggi vinciamo noi”.