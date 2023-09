Formula 1 | Mercedes, il quinto posto di Russell a Monza è il massimo possibile

Le speranze di podio dopo le qualifiche sono andate in frantumi per il buon George Russell, il quale si è dovuto arrendere alla realtà dei fatti, ossia che la Mercedes fosse la terza forza in pista a Monza. La W14 non ha mai avuto il ritmo di Red Bull e Ferrari nel Tempio della Velocità, e il giovane inglese, dopo aver tenuto testa a Perez per qualche giro con difese anche importanti, si è accontentato di una gara praticamente in solitaria e al quinto posto alla bandiera a scacchi. Adesso l’obiettivo è rivolto verso Singapore, tra due settimane, pista che dovrebbe favorire le caratteristiche della monoposto di Brackley.

“Il quinto posto è stato il massimo, lo avevamo già previsto prima del weekend – ha ammesso Russell. Abbiamo superato McLaren e Aston qui, ma sfortunatamente la Ferrari era un passo avanti, e poi vabbè c’è la Red Bull imprendibile. Erano velocissimi nelle curve ad alta velocità, e non sono riuscito a tenere dietro Perez più a lungo di quanto fatto. E’ stata una gara dura, il degrado era elevato ma con il tempo che si va a perdere al pit-stop, non potevamo fare più di una sosta. Con il DRS difficilmente passi, perché le differenze di ritmo con gli altri sono davvero minime. Adesso penso a Singapore: lì eravamo competitivi lo scorso anno, la nostra macchina si adatta meglio a quel tipo di circuito, quindi spero di essere più vicino ai primi rispetto ad oggi”.