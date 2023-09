F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou pronti a lottare in gara

Valtteri Bottas è solo quattordicesimo nelle qualifiche di Monza. Un risultato sulla carta deludente, ma che sembra dare invece fiducia alla squadra, partita assolutamente col piede sbagliato nelle libere del venerdì. Come assicurato dagli stessi piloti, l’Alfa Romeo è riuscita a fare un grande passo avanti solo nell’ultima sessione di libere, immediatamente prima della qualifica, lasciando Bottas e Zhou speranzosi per le sorti della gara.

“La qualifica è stata piuttosto lineare e il Q2 è già un buon risultato: la vettura si comportava bene con tutte le mescole, e questo è un vantaggio con l’ATA. Non riuscivamo a trovare il passo all’inizio del weekend, ma siamo riusciti a fare dei passi avanti rispetto alle libere: andiamo bene sul dritto, ma perdiamo un po’ in curva – ha rivelato Bottas – non dimentico, però, che il ritmo dei nostri avversari è simile al nostro e speriamo di poter lottare con loro e recuperare posizioni. Dopo tutto, questa è Monza: le corse sono sempre imprevedibili qui, e abbiamo ancora qualche chance di poter rientrare tra i primi dieci”.

Pur avendone le chance, Zhou Guanyu non è riuscito invece a passare il taglio del Q1 a causa del traffico: dovrà quindi partire dalla sedicesima posizione.

“Abbiamo fatto un significativo passo avanti, in particolare tra le FP3 e la qualifica, sopratutto rispetto a ieri: saremmo potuti entrare in Q2, ma sfortunatamente ho trovato traffico alla fine del giro di lancio e questo mi è costato troppo nel primo settore. Non è stato un giro pulito e siamo così usciti in Q1. Domani sarà una sfiga, ma abbiamo un approccio positivo per la gara: sfrutteremo ogni occasione. Dovremo prendere le giuste decisioni, sperando di poter tornare davanti”.