F1 | Red Bull, dopo il buio Perez torna a splendere sul podio di Monza

Non è stato facile, per Perez, agguantare la seconda posizione nel Gran Premio d’Italia. Il messicano ha cominciato la sua scalata dalla quinta casella, con la visiera puntata negli scarichi di George Russell. I due hanno speso diversi giri a rincorrersi, con qualche manovra di troppo alla prima variante, dove i due tagliano la curva nella foga del momento. Una volta liberatosi della Mercedes, Perez ha dovuto lottare con altri due pezzi grossi: Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dato spettacolo in questo Gran Premio, ma sopratutto filo da torcere a Checo. L’inseguimento del toro ai due cavallini rampanti ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, ma nonostante la forza dimostrata su questa pista, la rossa ha dovuto soccombere alla potenza del toro messicano. E’ doppietta per la Red Bull, che continua a scrivere la storia segnando la quindicesima vittoria della stagione, la decima consecutiva di Verstappen.

“Che soddisfazione conquistare la seconda posizione, è stata una domenica fantastica per la squadra. E’ davvero difficile sorpassare su questa pista e le Ferrari erano davvero veloci sul dritto, non è stato facile recuperare fino al podio. C’è stata una lunga lotta e ho dovuto faticare per sorpassarli, ho dato tutto e ce l’ho fatta – ha raccontato Checo – non siamo riusciti a farci valere in qualifica, ma è stato un grande weekend. Credo di essere tornato finalmente in forma e spero di terminare al meglio la stagione. La squadra ha lavorato a lungo sulle sospensioni e sul set-up, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. E poi, l’atmosfera qui in Italia e il podio sono stati stupendi: l’intero rettilineo era pieno di tifosi, è stato grandioso. Il traguardo raggiunto da Max è incredibile: questo è il suo momento”.