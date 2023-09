F1 | Alfa Romeo, Bottas conquista un punto a Monza

Valtteri Bottas conquista un punto è la decima posizione nel Gran Premio di Monza. Il finlandese mancava dalla zona punti dalla gara di Montreal. Davanti al pubblico di casa, l’Alfa Romeo ha deciso di differenziare le strategie tra i due piloti, mettendo Bottas sulla hard alla partenza. Il finlandese è riuscito a tenersi lontano dai guai e a tenere la posizione in zona punti.

“L’obiettivo era la zona punti, e ci siamo riusciti: è bello tornare tra i primi dieci, non accadeva da un po’, nonostante il duro lavoro. Questo punto va a tutti coloro che lavorano in Alfa Romeo. E’ solo un punto, ma è una grande ricompensa per il lavoro di ognuno, abbiamo svoltato il nostro weekend e il supporto qui a casa è stato incredibile. E’ stata una gara pulita: il nostro passo è migliorato leggermente rispetto alle qualifiche e abbiamo studiato un’ottima strategia, che ci ha aiutato a restare con aria pulita e a tenerci lontani dai guai. Direi che è stata una buona giornata, un bel modo di concludere la sezione europea del calendario”.

Esito diverso, invece, per Zhou Guanyu. Il cinese ha concluso la gara in quattordicesima posizione.

“E’ bello vedere Valtteri a punti, ci aiuta a ricucire il gap dalla Haas. Considerando i risultati di venerdì e sabato, direi che abbiamo fatto un gran passo in avanti, cosa incoraggiante per le prossime gare, sopratutto considerando gli aggiornamenti previsti per Singapore. Credo che la mia sia stata una gara pulita; io e Valtteri eravamo su strategie diverse, lui è partito con la hard, io con le medie, e ci siamo concentrati sulle Alpine, sperando di poter fare undercut. Per quanto riguarda il passo, eravamo ancora dietro alle Williams; per questo sarà fondamentale fare un passo avanti a Singapore e continueremo a lavorare sodo per incrementare i nostri punti”.