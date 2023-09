F1 | AlphaTauri, Lawson sorprende in undicesima posizione

L’AlphaTauri si è subito resa protagonista nel Gran Premio d’Italia, stavolta non per meriti positivi. Durante il giro di formazione il motore di Yuki Tsunoda ha ceduto, e il giapponese è stato costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista. L’inconveniente ha causato il ritardo della partenza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e Tsunoda è stato costretto al ritiro prima del via.

“Ho sentito uno strano rumore provenire dall’auto e poi non ho avuto più potenza. Non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo, ma indagheremo. Chiaro che sarebbe stato meglio non avere problemi di affidabilità, ma è la prima volta quest’anno quindi dobbiamo restare positivi e tornare più forti. Volevo correre, soprattutto partendo così vicino alla zona punti nella nostra gara di casa – ha spiegato Yuki – è un peccato perché il nostro passo sembrava piuttosto competitivo durante le prove; possiamo comunque guardare a diverse cose positive di questo weekend. Le performance della vettura sono state solide e costanti negli ultimi due fine settimana e, anche se in alcuni giorni abbiamo faticato, siamo riusciti a essere più forti i giorni successivi. Riuscire a ottenere il massimo è uno dei nostri punti di forza; dunque, non sono preoccupato per il futuro”.

Resta in pista, invece, Liam Lawson, che taglia il traguardo in undicesima posizione. Solo sei secondi lo separano dalla zona punti e dagli scarichi di Valtteri Bottas. Ottimo lavoro per lui, al suo secondo Gran Premio.

“Oggi sono andate storte un paio di cose: dobbiamo analizzare la partenza, perché avrei potuto fare sicuramente meglio ed è in quel momento che abbiamo perso un’occasione. Il passo non era male, ma la gara ci è leggermente sfuggita di mano. Sto ancora imparando le procedure e inizio a sentirmi più a mio agio con la macchina, ma sono un po’ deluso della mia gara perché penso che oggi avremmo potuto fare punti. Non ne sono sicuro, però, dovremo riguardare un po’ tutto. Queste gare sono più lunghe rispetto a quelle a cui sono abituato e quindi mi sto adattando, ma ho avuto la sensazione di essere molto più preparato rispetto allo scorso weekend, di questo sono felice”.