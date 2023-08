F1 | Red Bull, Marko: immagino Norris al fianco di Verstappen non Hamilton

Lewis Hamilton non vestirà mai la tuta della Red Bull. Ad esprimersi in merito a questa ipotesi di mercato, ma forse non c’era neanche bisogno di una conferma verbale, è stato Helmut Marko. L’austriaco ha infatti sottolineato come un eventuale passaggio dell’inglese, al momento non ha ancora rinnovato il contratto con Mercedes che scade a fine 2023, alla scuderia di Milton Keynes andrebbe a minare gli equilibri interni del team.

Sulla carta la coppia formata da Max Verstappen e Lewis Hamilton sarebbe di gran lunga la migliore presente in griglia, ma la convivenza sotto lo stesso tetto di due autentici mastini e prime guide sarebbe impossibile. Per Marko invece sarebbe possibile una coabitazione tra lo stesso Verstappen e Lando Norris, con l’inglese attualmente legato alla McLaren con un contratto fino al 2025.

“Posso immaginare la presenza di Norris, ma di Hamilton – ha dichiarato Marko, intervistato da motorsport-magazin – Piacerebbe agli appassionati, alle televisioni, ai giornalisti ma non funzionerebbe per la squadra. La nostra priorità è il titolo e puoi ottenerlo se hai una gerarchia, tenendo conto su quale sia il pilota più veloce. Sarebbe qualcosa come Senna-Prost, avresti a disposizione due campionissimi che però pensano principalmente a loro e mettono in secondo piano la scuderia”.