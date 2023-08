F1 | Vasseur: solo la Red Bull non offre lo stesso supporto ai piloti

In Ferrari non esiste una gerarchia tra piloti ben definita in questo momento, anche perché la scuderia del Cavallino non è in lotta per nessun obiettivo importante. Interrogato sull’argomento relativo ai piloti, il team principal del Cavallino Frederic Vasseur ha sottolineato il pieno supporto da parte della squadra sia a Charles Leclerc e a Carlos Sainz.

Una situazione, a detta del francese, arrivato ufficialmente a Maranello ad inizio 2023 per prendere il posto di Mattia Binotto, che si verifica in tutte le scuderie eccezion fatta per la Red Bull che tende prevalentemente dalla parte di Max Verstappen.

“Se vuoi puntare al campionato piloti, a un certo punto della stagione, devi fare una scelta e favorire quello più avanti in classifica – ha dichiarato Vasseur, citato da Crash.net – Tuttavia, oggi non siamo in queste condizioni”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Ho iniziato questo lavoro 25 anni fa pensando che due piloti dovessero avere lo stesso supporto, e non ho nessuna intenzione di cambiare. Tutte le squadre si muovono in questa direzione, ad eccezione della Red Bull con Verstappen e Perez”.