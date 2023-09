F1 | Norris apre alla possibilità di diventare compagno di squadra di Verstappen

Nelle ultime settimane il nome di Lando Norris ha catturato l’attenzione mediatica, in ottica mercato piloti, lato Red Bull. La scuderia di Milton Keynes, dapprima con Helmut Marko e successivamente con Chris Horner, ha espresso parole importanti nei confronti dell’attuale alfiere della McLaren legato alla scuderia di Woking con un contratto che scade a fine 2025. Il diretto interessato, interpellato sull’ipotesi futura di poter condividere il box con Max Verstappen, ha espresso parere positivo. Norris, elogiando le qualità di guida del due volte campione, ha discusso anche del loro lungo rapporto in pista iniziato nel periodo di militanza sui kart.

“Correre in coppia con Verstappen? È sicuramente qualcosa alla quale sarei aperto in futuro – ha dichiarato Norris, citato da Formula1.com – Penso di poter affermare che Max è probabilmente uno dei migliori piloti di sempre nella storia della F1. Non ho mai corso contro di lui finché non ero in F1, ma sempre nelle categorie inferiori”.

Norris ha poi aggiunto: “Nei kart lo conoscevo già abbastanza bene. Nel 2012-2013 è stata la prima volta che l’ho incontrato e conosciuto, quindi ho potuto vedere cosa sta facendo e penso che non sia dovuto esclusivamente al fatto che guida una buona macchina. Non importa la macchina, sarà sempre in grado di fornire prestazioni del genere. Magari con risultati diversi, ma ad un livello simile, e penso che a quel punto sarebbe bellissimo lavorare accanto a qualcuno del genere. Anche per vedere se posso lottare con lui. Sono aperto a questo scenario”.