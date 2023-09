F1 | Red Bull, Horner strizza l’occhio a Norris

La Red Bull continua a manifestare il proprio interesse, seppur velato, nei confronti di Lando Norris. Dopo le recenti dichiarazioni di Helmut Marko, con lo storico consulente di Milton Keynes che ha provato ad immaginare in futuro la presenza dell’inglese accanto a Max Verstappen, sono arrivati anche gli apprezzamenti di Chris Horner. Il manager inglese ha infatti sottolineato l’ammirazione nei confronti dell’attuale alfiere della McLaren, ma al tempo stesso ha ricordato come la Red Bull abbia entrambi i piloti sotto contratto.

Ma ha anche specificato come il team anglo-austriaco avrà un sedile libero dal 2025 (contrattualmente Sergio Perez è legato alla Red Bull fino alla fine del 2024, ndr) che potrebbe portare importanti cambiamenti, anche se al momento sono dinamiche di mercato molto lontane nel tempo.

“Lando è un grande pilota, su questo non c’è dubbio – ha dichiarato Horner, citato da RacingNews365 – Si nota che il suo potenziale sta crescendo. Ma parliamo di un pilota della McLaren, bisogna rispettare i contratti in essere”.

Horner poi, completando il proprio pensiero su Norris, ha aggiunto: “Sta facendo un ottimo lavoro in questo sport e ovviamente abbiamo confermato i nostri piloti per il 2024. Nel 2025 abbiamo un posto libero e, come potete immaginare, non c’è carenza di interesse per quel posto ma al momento è molto lontano”.