F1 | Red Bull, la RB20 debutta a Silverstone nel giorno della SF-24 [VIDEO]

F1 Red Bull RB20 – Durante la presentazione della nuova Ferrari SF-24, vettura con cui Carlos Sainz e Charles Leclerc affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1, Red Bull ha effettuato i primi chilometri in pista con la RB20, la monoposto con cui Max Verstappen difenderà il titolo mondiale conquistato nel 2023.

La monoposto, come da previsione, è uno sviluppo di quanto visto lo scorso anno, anche se non mancano soluzioni inedite sia all’anteriore che al posteriore, specialmente nella zona del cofano motore. Una vera e propria “arma” con cui l’olandese, insieme alla compagine anglo-austriaca, intende difendere la supremazia mostrata con la RB18 – seppur parzialmente – e con la dominante RB19. Ad effettuare i primi chilometri con la nuova vettura è stato Max Verstappen, tra l’altro in condizioni di pista bagnata e pioggia “abbondante”. Red Bull, ricordiamo, presenterà la monoposto il prossimo 15 febbraio, mentre il debutto ufficiale in pista è previsto il 21 dello stesso mese in Bahrain.