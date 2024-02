Formula 1 | Ferrari SF-24 riprogettata in ogni singola area

La Ferrari ha finalmente tolto i veli alla SF-24. La nuova monoposto di Maranello è stata infatti presentata a mezzogiorno, ed è subito scesa in pista per uno shakedown nel tracciato di Fiorano. La vettura che prenderanno in mano Charles Leclerc e Carlos Sainz dovrà per forza dare sensazioni diverse ai piloti rispetto a quella vista lo scorso anno: le indicazioni che arrivano al simulatore dicono infatti che le esigenze dei “Carletti” siano state prese in considerazione e avranno a disposizione una macchina più guidabile e meno sensibile.

Ferrari SF-24, Cardile: “Vettura da sfruttare al limite”

Enrico Caridile, direttore tecnico telaio e aerodinamica della Ferrari

“Con la SF-24 abbiamo voluto creare una piattaforma completamente nuova – spiega Enrico Cardile, direttore tecnico lato telaio e aerodinamica della Ferrari. Si può dire infatti che ogni area della vettura sia stata riprogettata. Abbiamo trasformato le indicazioni dei piloti in grandezze ingegneristiche e abbiamo assecondato la loro esigenza di avere una vettura più facile da guidare e quindi da sfruttare e portare al limite. Non ci siamo posti vincoli progettuali se non quello di ottenere una monoposto robusta e sincera, che faccia anche in pista quello che vediamo in galleria del vento, prendendo come punto di riferimento la direzione dello sviluppo che avevamo adottato lo scorso anno e che a fine stagione ci aveva fatto fare un salto in avanti in termini di competitività.