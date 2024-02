F1 | Ferrari, il confronto tra la SF-24 e la SF-23 dello scorso anno [VIDEO]

F1 Ferrari SF-24 – Intervenuti alla diretta andata in scena questa mattina su Sky Sport 24, Carlo Vanzini e Matteo Bobbi hanno analizzato le principali differenze tra la SF-24 e la SF-23, precisando come la prima – seppur ricca di novità – sia una naturale evoluzione della vettura che ha concluso lo scorso mondiale di Formula 1.

Lo staff tecnico di Enrico Cardile, in collaborazione con il reparto power-unit presieduto da Enrico Gualtieri, ha lavorato a 360° gradi con l’obiettivo di garantire ai piloti un pacchetto non solo più competitivo e affidabile, ma anche più semplice da mettere a punto nelle varie condizioni di utilizzo. Un tassello che spesso è mancato nel 2023 e che dovrebbe garantire alla Rossa una posizione diversa nel confronto con i principali competitor per il titolo.