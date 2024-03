F1 | Mercedes, Wolff: “Dobbiamo capire e migliorare la W15”

La Mercedes continua a fare fatica. Anche in Arabia Saudita, così come in Bahrain, la W15 non ha espresso il potenziale atteso. Russell ha conquistato il sesto posto, tallonato da Bearman nel finale, mentre Hamilton non è andato oltre la nona posizione cercando di attuare una strategia diversa ma che non è andata a buon fine. L’unica fase positiva per il sette volte campione del mondo è stata la difesa con Piastri, favorito anche da una diversa velocità sul dritto tra la sua Freccia d’Argento e la McLaren dell’australiano. Wolff, team principal della Mercedes ammette come ci siano delle difficoltà che dovranno necessariamente comprendere ed eliminare a Brackley nelle prossime settimane.

“Non è stata una bella giornata per noi – ha detto Toto. Stiamo lottando con la macchina nelle curve ad alta velocità, ma siamo competitivi altrove. In tre punti precisi in questo tracciato perdevamo circa mezzo secondo, e per i piloti è stato quindi molto difficile attaccare. Abbiamo provato qualcosa di diverso con la strategia ma con il poco degrado non è andata bene. Devo congratularmi con Ollie Bearman, è salito in macchina con pochissimo preavviso e ha fatto una grande gara, specialmente nell’ultimo stint, e questo dimostra quanto il livello della Formula 2 sia alto. Abbiamo imparato tanto da questi due primi appuntamenti: bisogna analizzare il tutto, comprendere e migliorare. E’ chiaro come ci sia tanto lavoro da fare, ma queste giornate difficili ti rendono migliore”.