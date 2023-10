Formula 1 | GP Stati Uniti, le possibili strategie: due soste e maggior utilizzo della gomma media

Questa sera Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della Ferrari, con un giro mostruoso venerdì, è riuscito ad avere la meglio di Lando Norris, con lui in prima fila. Entrambi sono pronti a disputare il centesimo weekend della loro carriera, anche se il monegasco non ha preso parte alla gara di Monaco nel 2021 per un problema tecnico sulla sua SF-21. Le strategie al COTA saranno come sempre determinanti, perché le gomme sono molto sollecitate, specialmente nel primo e ultimo settore, e la Pirelli ha considerato diverse strategie, ma le migliori consigliano le due soste.

La migliore, secondo la casa di pneumatici italiana, vede la partenza con gomma media, poi box tra il 14° e il 19° giro per montare le dure, quindi ritorno alla gialla nell’ultimo stint tra il 35° e il 42° giro. La seconda strategia è molto simile, con l’utilizzo della dura anche nell’ultima parte di gara, e questo potrebbe essere un jolly per la McLaren, l’unica tra le squadre top ad averne due nuove a disposizione a fronte di una sola media. Come terza opzione abbiamo tutte e tre le mescole: partenza con media, box per dura e ultimo stint con soft, compound che abbiamo visto parecchio fragile ieri con Sainz, ma usato alla fine e con macchina più scarica potrebbe risultare interessante. L’ultima strategia è quella meno consigliata, ossia partenza con gialla e unica sosta per passare alle dure tra il 20° e il 26° giro.