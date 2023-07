F1 | Alfa Romeo, Bottas: “La settima posizione va oltre le aspettative”

Dopo settimane di lotta nelle retrovie, Valtteri Bottas e la Alfa Romeo sembrano intravedere la luce in fondo al tunnel, almeno qui a Budapest. Dopo la fatica degli ultimi appuntamenti, finalmente il finlandese riesce a tornare a quelle performance cui era abituato, conquistando un ottimo piazzamento in Q3. Bottas scatterà dalla quarta fila, in settima posizione, assicurandosi la possibilità di lottare per la zona punti nel Gran Premio d’Ungheria.

“Sono davvero orgoglioso di tutta la squadra, e positivamente sorpreso dalle nostre performance: sapevamo di avere realmente delle chance di entrare tra i primi dieci, ma la quinta e la settima posizione vanno oltre le nostre aspettative. Siamo stati competitivi per tutta la durata delle qualifiche e con tutte le mescole, riuscendo ad estrarre il massimo potenziale dalle nostre vetture: sembra che questa pista si adatti bene al nostro pacchetto – ha spiegato il finlandese – ovviamente, è ancora un lavoro svolto a metà, i punti si assegnano in gara: sorpassare non è facile e la nostra posizione di partenza dovrebbe aiutarci. Questo risultato è una bella ricompensa per tutta la squadra, in pista e non, anche ad Hinwil, per il lavoro fatto nelle ultime settimane”.