Formula 1 | Red Bull, Verstappen: “Sono sempre in competizione con me stesso”

Shanghai – Max Verstappen trionfa ancora! E’ la cinquantottesima vittoria in carriera per l’olandese, che ha perso la leadership della gara soltanto dopo il pit-stop. Ci vogliono quattro giri perché la Red Bull torni davanti a guidare il gruppo. Gara impeccabile e solitaria per il tre volte campione del mondo, che conferma di correre in una lega tutta sua. E’ la prima vittoria in carriera in Cina per Verstappen.

Verstappen: “Sono sempre in competizione con me stesso”

“Credo che la gara di oggi sia andata bene, sono molto contento, abbiamo avuto un ottimo passo per tutta la gara, anche se a causa della Safety Car il gap si è azzerato e ho dovuto riaprirlo. Oggi la vettura era bel bilanciata, ero veloce quando e quanto lo volevo, la vettura era molto più consistente rispetto alla Sprint, ero soddisfatto delle performance anche nelle ripartenza. Ogni gara è diversa, questa è stata particolarmente godibile, tutto il weekend è andato bene, nonostante il caos della Sprint. Non si poteva sperare di meglio. Mi mancava la vittoria a Shanghai, vince davanti a questo pubblico è incredibile, sono contento che la gara sia tornata in calendario” ha detto prima di tutto Max.

Il tre volte campione del mondo ha, effettivamente, corso una gara in solitaria, e precisa: “Sono sempre in competizione con me stesso: è così che sono cresciuto, è questo che mi ha insegnato mio padre. Si può sempre fare meglio ed è quello che provo a fare costantemente, anche quando sono in testa. Cerco sempre di migliorare e pensare a cosa posso fare meglio, anche sul bilanciamento; guardo i tempi, il vantaggio che ho, ma voglio sempre migliorare me stesso. Anche ieri, nella Sprint, avevo un grande vantaggio, ma non ero contento della macchina e abbiamo fatto delle modifiche e oggi era ancora più veloce. Direi che sono in lotta con me stesso: cerco sempre di capire dove posso migliorarmi”.