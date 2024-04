F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Avevo un buon feeling e sono stato più aggressivo”

Shanghai – Daniel Ricciardo torna a sorridere in Cina, dove l’australiano conquistò la vittoria nel 2018. Nella Sprint Race Daniel avanza dalla quattordicesima posizione all’undicesima posizione. In qualifica, invece, Ricciardo non riesce ad andare oltre la dodicesima posizione, ma riesce comunque a stare davanti al compagno di squadra Tsunoda. Il nuovo telaio sembra quindi funzionare con Ricciardo, che ha ritrovato la fiducia e punta alla top 10.

Ricciardo: “Avevo un buon feeling e sono stato più aggressivo”

“Finora è stato un fine settimana positivo per noi, il migliore per me dall’inizio dell’anno. Abbiamo cambiato il telaio per questo weekend e sento meglio la macchina e ho più fiducia, dunque è incoraggiante. Shanghai mi è sempre piaciuta e ho anche dei bei ricordi su questa pista; quindi, penso che dobbiamo continuare a cercare le nostre performance nel corso delle prossime gare. Stamattina ci siamo divertiti, ci sono stati degli aspetti positivi e imparato qualcosa per la gara di domani. A metà della Sprint mi sono ritrovato in un filotto di vetture in zona DRS ed è stato un po’ complicato ma poi, una volta superato Valtteri Bottas sono riuscito a raggiungere Kevin Magnussen abbastanza rapidamente. Negli ultimi giri abbiamo avuto una bella battaglia, anche se non per la zona punti, ma sapevamo che sarebbe stato difficile fare punti nella Sprint. Personalmente, oggi ho avuto un feeling migliore e sono stato più aggressivo rispetto alle precedenti – ha confermato Daniel – dato che le condizioni della pista sono cambiate parecchio rispetto a ieri, le circostanze sono state diverse; la pioggia ha reso la pista più scivolosa e il vento è cambiato parecchio, prima delle qualifiche ci sono state delle sfide da fronteggiare. Ero contento del mio giro in qualifica e sentivo che c’era ancora qualcosa in più da tirare fuori. Ci sono stati un paio di nostri diretti avversari che hanno trovato un po’ più di ritmo e sono entrati in Q3, ma sento che possiamo fare bene rispetto ad alcune vetture attorno a noi, anche se penso che allo stesso tempo ci saranno anche altri da tenere d’occhio dietro. Sono entusiasta di tornare a correre domani: la Sprint di questa mattina è stata incoraggiante, quindi spero potremo fare qualcosa di buono sulla lunga distanza. Probabilmente ci aspetta una gara a una sola sosta, ma è un circuito piuttosto unico che mette alla frusta l’anteriore; potenzialmente possono starci anche due soste. Penso che la P12 sia un buon punto di partenza e offra l’opportunità di provare a raggiungere quelli davanti e ottenere qualche punto”.

Tsunoda ammette: “Ero in difficoltà”

Weekend in salita per Yuki Tsunoda: diciannovesimo in griglia per la Sprint, il giapponese riesce a risalire fino alla sedicesima posizione. I problemi continuano in qualifica, dove si conferma diciannovesimo.

“È stata dura. Stamattina, durante la Sprint, ho cercato di trovare la mia strada, di lavorare sulla macchina e imparare qualcosa in più, ma ero in difficoltà. Abbiamo analizzato i dati e credevamo di aver fatto un passo avanti per le qualifiche. Le sensazioni sono contrastanti. Nelle Sprint Qualifying ho avuto la sensazione di non essere in grado di mettere tutto insieme, mentre nelle qualifiche di oggi ero soddisfatto del mio giro veloce. Per tutto il fine settimana ho avuto problemi di aderenza al posteriore e, guardando l’uso dello sterzo rispetto alle altre vetture, ho faticato molto con la mia macchina pur avendo lavorato duramente con gli ingegneri per migliorarla e trovare una soluzione, ricevendo tanto aiuto da parte loro. In qualifica sentivamo di aver trovato una risposta per il nostro pacchetto. Ero abbastanza soddisfatto del mio giro, ma il tempo non riflette la sensazione, sembra che ci siamo bloccati. Finire nuovamente in P19 è un peccato, tuttavia analizzeremo i dati e cercheremo di trovare una soluzione. In vista di domani, dobbiamo cambiare qualcosa per trovare più ritmo e speriamo di poter essere vicini alla zona punti”.