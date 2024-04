F1 | Red Bull, Perez ammette: “Volevo di più da questa gara”

Shanghai – Ancora un podio per Sergio Perez, che chiude la gara di Shanghai in terza posizione. Il messicano, secondo al via, ha avuto un momento di incertezza al semaforo verde, subendo il sorpasso di Fernando Alonso. Checo ci mette poco a rimettersi alle spalle del compagno di squadra, che è però di un’altra lega. Al pit-stop – entrambi doppi per la Red Bull – perde la posizione su Norris: la McLaren mantiene il ritmo e Perez è costretto a seguire e ad accontentarsi della terza posizione. Un altro podio per lui, ma non nella posizione che sperava.

Perez: “Mi aspettavo di più da questa gara”

“La Safety Car ci è costata cara, sfortunatamente è uscita uscita nel momento sbagliato e sono rimasto dietro e ho perso due posizioni. La lotta con Charles ha danneggiato un po’ troppo le mie gomme, è stata dura. Il livello di degrado era troppo alto, abbiamo fatto fatica – ha spiegato il messicano – volevo di più oggi, mi aspettavo di più da questa gara, sopratutto perché la Sprint è stata molto promettente. Abbiamo fatto dei cambiamento che potenzialmente hanno danneggiato le nostre performance. Rivedremo tutto prima di Miami; miglioriamo ad ogni weekend e presto potremo essere davanti dal primo giro, spero accada presto”.