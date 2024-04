Sauber | GP Cina, Zhou: “Ho sognato questo momento per anni”

Shanghai – Zhou Guanyu è il primo pilota cinese della storia a prendere parte ad una stagione di Formula Uno e ora anche ad un Gran Premio della Cina. L’amore dei tifosi per il nuovo idolo nazionale era evidente ad ogni curva, ed emozionante è stato il momento in cui Zhou ha potuto parcheggiare la sua Sauber sul rettilineo, assieme alle prime tre classificate, per salutare i suoi tifosi: memorabili le lacrime di gioia di Zhou, che realizza il suo sogno.

Zhou: “Ho sognato questo momento per anni”

“Questo weekend è stato incredibile: per anni ho sognato di correre qui come pilota di Formula 1 e ci sono riuscito. Vedere la passione e l’amore da tutti i tifosi sugli spalti, è qualcosa che non avevo mai provato in vita mia: il giro di rientro, in particolare, non lo dimenticherò mai, tutti festeggiavano e urlavano il mio nome. Mi sono assicurato di salutare tutti, ogni tribuna ed ogni angolo. Ho cercato di fare in modo che fosse un normale weekend, le emozioni erano al massimo e alla fine mi sono lasciato prendere, sopratutto quando alla fine sono arrivato in Parc Ferme: è stato un momento speciale, è un onore essere il primo pilota cinese a correre in un Gran Premio della Cina” ha raccontato Zhou.

La gara del cinese, però, non è stata facile: dopo una qualifica deludente parte in sedicesima posizione e nonostante gli sforzi e il buon ritmo della vettura, Zhou non riesce ad andare oltre la quattordicesima posizione.

“La gara è stata tosta, specialmente nel primo giro dove non avevo molto grip e scivolavo ovunque, ma sono riuscito a recuperare. Non è essere arrivato alla fine che mi rende felice, ma l’averlo fatto lottando, dando tutto, non mi sono risparmiato nulla. Sfortunatamente, partivo dal fondo e sapevo che raggiungere la zona punti sarebbe stato davvero difficile, ma guardo alle cose positive, come il nostro passo, e ovviamente i progressi della squadra nei pit-stop. Alla fine, abbiamo scelti di mettere le soft: sapevamo che saremmo riusciti a tenere la posizione senza la sosta, ma abbiamo rischiato, sperando di poter migliorare. Ho fatto diversi sorpassi, la vettura era competitiva, è stato bello. C’era tanta pressione, ma sono felice del mio lavoro. L’intero weekend è stato positivo, la qualifica e la gara sono state dure, ma ho dato tutto”.

Bottas: “Un’altra grande delusione”

La gara di Valtteri Bottas, invece, termina al ventunesimo giro: il finlandese, in quel momento in lotta per la zona punti, è costretto a parcheggiare a bordo pista la sua Sauber, dopo un improvviso guasto al motore Ferrari.

“Quello di oggi è un’altra grande delusione dopo un inizio promettente: partivo dalla decima casella, potevo lottare per i punti e la gara stava andando bene, quando improvvisamente il motore si è spento, dobbiamo ancora capire perché. Sono stato sfortunato, la gara era ancora lunga e stavo lottando con Nico Hulkenberg, che alla fine è andato a punti. E’ dura da accettare, ma queste sono le corse, ci saranno altre opportunità: la squadra sta migliorando, facciamo passi avanti in tutte le aree. Siamo stati vicini alla decima posizione per tutto il weekend e abbiamo imparato tanto sulla nostra vettura e gli aggiornamenti ci aiuteranno a massimizzare il nostro potenziale. Nel frattempo, ci concentriamo su Miami, una pista che mi ha divertito molto negli ultimi anni”.