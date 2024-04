F1 | Racing Bulls, Ricciardo è quattordicesimo: “Buone sensazioni in pista”

Shangai – Sprint Qualifying complicata per la Racing Bulls. Nonostante la quattordicesima posizione, Daniel Ricciardo sembra essere soddisfatto del risultato; sarà il buon feeling in pista con la vettura, o forse l’essere davanti al compagno di squadra Yuki Tsunoda. Il giapponese, infatti, è apparso in difficoltà sin dalle FP1 e riesce a rimediare soltanto la diciannovesima posizione. Vero, Ricciardo dovrebbe avere un nuovo telaio dalla sua, ma recuperare in gara, per entrambi, non sarà facile.

Ricciardo: “Buone sensazioni in pista”

“È una di quelle giornate in cui la P14 non è un risultato ovvio per cui entusiasmarsi, ma personalmente credo sia stata una giornata migliore del previsto, perché stamattina eravamo partiti subito bene entrando in Top 10. Allo stesso tempo, sapevamo che alcune vetture avevano utilizzato un solo treno di gomme e che entrare in Q3 sarebbe stato complicato. Ma le sensazioni in pista erano decisamente migliori e questo ci ha incoraggiati – spiega Daniel – non è un risultato per cui essere particolarmente estasiasti, ma nel nostro piccolo è stata una giornata positiva. Guardando a domani, la Sprint è sicuramente un’altra occasione per lottare un po’. È un circuito che permette di sorpassare, avremo delle buone opportunità. Quindi, sì: avremo due possibilità di gareggiare questo weekend e non vedo l’ora di farlo”.

Tsunoda: “Non so cosa stia succedendo, non ho mai faticato così tanto”

“Ho faticato in generale con il bilanciamento e l’aderenza fin dalle prime prove. Anche per le Sprint Qualifying abbiamo provato cose diverse, ma non sono riuscito a mettere tutto insieme. Non so cosa stia succedendo, ma certamente oggi non è stata una giornata facile. Non è colpa del tempo e delle condizioni della pista, non sono riuscito a fare di più. Non ho mai faticato così tanto finora. È strano, ma abbiamo ancora delle sessioni da fare e continueremo a raccogliere dei dati. Le qualifiche di domani sono molto importanti e speriamo di riuscire a sistemare le cose prima di quel momento. Vedremo come andrà”.