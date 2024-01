F1 | Williams, Vowles: Albon in auto si trasforma

Alex Albon è stato protagonista di un campionato eccezionale, considerando che ha trascinato la Williams al settimo posto Costruttori praticamente da solo, grazie ai ventisette punti conquistati. Tante le prestazioni di altissimo livello che hanno rilanciato il pilota tailandese, nuovamente seguito con attenzione dai top team.

La Williams intanto se lo tiene stretto e James Vowles, il team principal della scuderia inglese, non fa fatica ad ammettere che Albon ha tutti i requisiti per diventare un campione della massima categoria.

“Alex, lo conosco dal 2016. È estremamente competitivo. E’ come se avesse due personalità – le parole di Vowles riportate da GPFans.com -. Se lo prendi fuori dall’abitacolo è la persona più adorabile del mondo, ma quando abbassa la visiera si trasforma, è una creatura aggressiva, si diverte a sgomitare a metà gruppo, è cattivo, non fa prigionieri. Mi piace molto questa cosa di lui, Alex deve avere fiducia nei propri mezzi, quando ha acquisito fiducia abbiamo potuto vedere cosa è in grado di fare, ha tutte le qualità del campione, l’ho detto. Sono molto felice che sia qui con noi, è parte integrante di questo progetto”.