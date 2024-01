F1 | Red Bull blinda Marko per altri tre anni

Come dice il detto: “Squadra che vince non si cambia”, ed è il caso di Helmut Marko e la Red Bull. Recentemente vi avevamo parlato di alcune indiscrezioni del paddock su una presunta lotta di potere all’interno del team austriaco tra Christian Horner e l’81 enne con quest’ultimo che aveva ammesso di non avere ancora le idee chiare per il futuro. Ora, secondo quanto riportato da RacingNews365, Marko avrebbe esteso il contratto che lo lega alla scuderia di Milton Keynes per i prossimi tre anni.

La scomparsa di Dietrich Mateschitz ha scosso profondamente Marko ma dalla sua, ha sempre avuto il sostegno di Max Verstappen che pare aver messo una buona parola quando il futuro di Marko in Red Bull era incerto.