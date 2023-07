F1 | Red Bull, Verstappen incredibile a Spa, continua a scrivere la storia

Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio. L’olandese rimonta dalla sesta posizione, recuperandone già due alla partenza. Ci vuole poco perché Max sorpassi agilmente prima Hamilton, poi Leclerc, fino a quando non gli resta solo il compagno di squadra davanti. Dalla “lotta” Perez ne esce tramortito: sembra che i due guidino due vetture totalmente diverse, con l’olandese che sfreccia accanto a Checo aprendo subito un gap considerevole. Da li in poi, Verstappen continua tranquillo verso la bandiera a scacchi, lamentandosi saltuariamente del vento, del degrado, con qualche battibecco di troppo con Lambiase, il suo ingegnere di pista. E’ la quarantacinquesima vittoria per lui, l’ottava consecutiva: una furia che sembra non volersi arrendere. Numeri impressionanti, che hanno già stracciato i record dei grandi di questo sport: con dieci gare ancora da disputare, chissà cosa riuscirà a fare questo ragazzo, ormai già nella storia.

“Oggi io e Giampiero non abbiamo litigato, ci stavamo divertendo. Certo, a volte succede – scherza il vincitore del GP – senza di lui non avremmo questi risultati: è un lavoro di squadra. Sappiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno l’uno dall’altro, a volte ci confrontiamo anche in modo acceso, ma è comunque importante per la gara. C’era parecchio vento in rettilineo alla fine, dovevo tenere ben saldo il volante, ma la vettura è stata irreale, incredibile, davvero piacevole da guidare”.